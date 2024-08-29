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Последствия удара российского дрона, фото: полиция Черниговской области

Российский дрон атаковал автомобиль на Черниговщине — у водителя контузия (ФОТО)

29 авг 2024, 18:00
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Російські загарбники прицільно скинули з дрона вибухівку на цивільний автомобіль «ВАЗ» у прикордонному Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.


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За кермом автівки був 56-річний місцевий житель, який доставляв продукти та хліб для мешканців віддаленого прикордонного села, повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.

Внаслідок вибуху чоловік отримав контузію, а його автомобіль зазнав численних пошкоджень, — зазначили у поліції

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрите кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу.

Наслідки удару російського дрона, фото: поліція Чернігівської області

Источник: Ракурс


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