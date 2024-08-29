Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки удару російського дрона, фото: поліція Чернігівської області

Російський дрон атакував автомобіль на Чернігівщині — у водія контузія (ФОТО)

29 сер 2024, 18:00
999

Російські загарбники прицільно скинули з дрона вибухівку на цивільний автомобіль «ВАЗ» у прикордонному Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.


.

За кермом автівки був 56-річний місцевий житель, який доставляв продукти та хліб для мешканців віддаленого прикордонного села, повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.

Внаслідок вибуху чоловік отримав контузію, а його автомобіль зазнав численних пошкоджень, — зазначили у поліції

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрите кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу.

Наслідки удару російського дрона, фото: поліція Чернігівської області

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів