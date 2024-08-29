Наслідки удару російського дрона, фото: поліція Чернігівської області

https://racurs.ua/ua/n198779-rosiyskyy-dron-atakuvav-avtomobil-na-chernigivschyni-u-vodiya-kontuziya-foto.html

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Російські загарбники прицільно скинули з дрона вибухівку на цивільний автомобіль «ВАЗ» у прикордонному Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.

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За кермом автівки був 56-річний місцевий житель, який доставляв продукти та хліб для мешканців віддаленого прикордонного села, повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.

Внаслідок вибуху чоловік отримав контузію, а його автомобіль зазнав численних пошкоджень, — зазначили у поліції

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