О новой мошеннической схеме с освобождением пленных предупреждает омбудсмен

Ракурсhttps://racurs.ua/
Дмитрий Лубинец, фото: «Детектор медиа»
О новой мошеннической схеме с освобождением пленных предупреждает омбудсменhttps://racurs.ua/n198811-o-novoy-moshennicheskoy-sheme-s-osvobojdeniem-plennyh-preduprejdaet-ombudsmen.htmlРакурс
Нова хвиля шахрайства, пов’язана зі звільненням українських героїв і героїнь та пошуком зниклих безвісти, вирує в Україні. Зловмисники використовують надії та страхи родин наших воїнів.
.
Про це на у своєму Telegram-каналі попередив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.
За словами омбудсмена, шахраї видають себе за волонтерів, журналістів, представників державних структур або навіть країни-агресора, граючи на емоціях, обіцяючи звільнення, важливу інформацію чи навіть організацію дзвінка з рідними. Але за це шахраї вимагають гроші — нібито «плату» за свої «послуги».
Лубінець закликає бути пильними, щоб не потрапити у пастку цих безпринципних зловмисників:
- завжди перевіряти джерела інформації;
- ніколи не передавати особисті дані незнайомцям та не розкривати конфіденційну інформацію у соцмережах, навіть у приватних повідомленнях;
- остерігайтися будь-яких фінансових пропозицій, пов’язаних із «визволенням» чи «допомогою».
Пам’ятайте: офіційні державні органи та волонтерські організації ніколи не беруть грошей за допомогу або надання інформації, — наголошує він.
Якщо вам надійшли підозрілі пропозиції «допомоги» за винагороду, не зволікайте — звертайтеся до Координаційного штабу, Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ, і негайно повідомляйте кіберполіцію. про нову шахрайську схему зі звільненням полонених, — додав він.
Загрузка...