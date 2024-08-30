О новой мошеннической схеме с освобождением пленных предупреждает омбудсмен

Дмитрий Лубинец, фото: «Детектор медиа»

https://racurs.ua/n198811-o-novoy-moshennicheskoy-sheme-s-osvobojdeniem-plennyh-preduprejdaet-ombudsmen.html

Ракурс

Нова хвиля шахрайства, пов’язана зі звільненням українських героїв і героїнь та пошуком зниклих безвісти, вирує в Україні. Зловмисники використовують надії та страхи родин наших воїнів.

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Про це на у своєму Telegram-каналі попередив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, шахраї видають себе за волонтерів, журналістів, представників державних структур або навіть країни-агресора, граючи на емоціях, обіцяючи звільнення, важливу інформацію чи навіть організацію дзвінка з рідними. Але за це шахраї вимагають гроші — нібито «плату» за свої «послуги».

Лубінець закликає бути пильними, щоб не потрапити у пастку цих безпринципних зловмисників:

завжди перевіряти джерела інформації;

ніколи не передавати особисті дані незнайомцям та не розкривати конфіденційну інформацію у соцмережах, навіть у приватних повідомленнях;

остерігайтися будь-яких фінансових пропозицій, пов’язаних із «визволенням» чи «допомогою».

Пам’ятайте: офіційні державні органи та волонтерські організації ніколи не беруть грошей за допомогу або надання інформації, — наголошує він.