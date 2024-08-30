Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушными силами

Володимир Зеленський, президент України, звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України.

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Текст відповідного президентського указу сьогодні, 30 серпня, опублікований на сайті президента.

Пізніше Зеленський у своєму вечірньому зверненні прокоментував звільнення Олещука.

Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України — для результату, — зазначив він. — І це потрібно так само на командному рівні — ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів.