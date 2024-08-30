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Ракурс
Микола Олещук, фото: «Інформаційний спротив»

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

30 сер 2024, 20:56
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Володимир Зеленський, президент України, звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України.


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Текст відповідного президентського указу сьогодні, 30 серпня, опублікований на сайті президента.

Пізніше Зеленський у своєму вечірньому зверненні прокоментував звільнення Олещука.

Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України — для результату, — зазначив він. — І це потрібно так само на командному рівні — ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів.

Виконувачем обов’язків командувача Повітряних сил Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирішив призначити Анатолія Кривоножка.

Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, — вказано у повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

Олещук був призначений командувачем Повітряних сил у серпні 2021 року.

Джерело: Ракурс


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