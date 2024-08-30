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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Харькову, фото: ГСЧС.

В Харькове до семи увеличилось количество жертв российских авиаударов 30 августа (ФОТО)

30 авг 2024, 22:34
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У Харкові кількість жертв російських авіаударів, завданих по місту сьогодні, 30 серпня, зросла до семи.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Щойно з під завалів 12-поверхівки в Індустріальному районі дістали загиблу жінку. Тож жертв сьогоднішнього ворожого обстрілу Харкова вже семеро, — зазначив він.

У ДСНС повідомляють, що також сьогодні у Харкові постраждали 77 осіб постраждало, з них 18 дітей.

На місці влучання ворожої авіабомби продовжують працювати підрозділи ДСНС. Рятувальники ліквідовують пожежу, розбирають завали та проводять пошукові роботи. Організовано освітлення місця події", — зазначають у відомстві.

Нагадаємо, рашисти сьогодні керованими авіабомбами вдарили по п’яти локаціях у Харкові.

Источник: Ракурс


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