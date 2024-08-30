Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського авіаудару по Харкову, фото: ДСНС
У Харкові до семи зросла кількість жертв російських авіаударів 30 серпня (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198818-u-harkovi-do-semy-zrosla-kilkist-jertv-rosiyskyh-aviaudariv-30-serpnya-foto.htmlРакурс
У Харкові кількість жертв російських авіаударів, завданих по місту сьогодні, 30 серпня, зросла до семи.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Щойно з під завалів 12-поверхівки в Індустріальному районі дістали загиблу жінку. Тож жертв сьогоднішнього ворожого обстрілу Харкова вже семеро, — зазначив він.
У ДСНС повідомляють, що також сьогодні у Харкові постраждали 77 осіб постраждало, з них 18 дітей.
На місці влучання ворожої авіабомби продовжують працювати підрозділи ДСНС. Рятувальники ліквідовують пожежу, розбирають завали та проводять пошукові роботи. Організовано освітлення місця події", — зазначають у відомстві.
Нагадаємо, рашисти сьогодні керованими авіабомбами вдарили по п’яти локаціях у Харкові.