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Правительство Украины прекратило действие соглашения о засекреченном канале связи с рф, фото: «Клуб поэзии»

Украина расторгла соглашение о засекреченной линии телефонной связи с Москвой

30 авг 2024, 22:57
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Кабмін на своєму засіданні сьогодні, 30 серпня, припинив дію укладеної у 1998 році угоди між Україною та рф щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою, вчиненої в Москві 27.02.1998, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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