Украина расторгла соглашение о засекреченной линии телефонной связи с Москвой

Правительство Украины прекратило действие соглашения о засекреченном канале связи с рф, фото: «Клуб поэзии»

https://racurs.ua/n198819-ukraina-rastorgla-soglashenie-o-zasekrechennoy-linii-telefonnoy-svyazi-s-moskvoy.html

Ракурс

Кабмін на своєму засіданні сьогодні, 30 серпня, припинив дію укладеної у 1998 році угоди між Україною та рф щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.