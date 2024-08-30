Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Уряд України припинив дію угоди про засекречений канал зв’язку з рф, фото: «Клуб поезії»

Україна розірвала угоду про засекречену лінію телефонного зв’язку з Москвою

30 сер 2024, 22:57
999

Кабмін на своєму засіданні сьогодні, 30 серпня, припинив дію укладеної у 1998 році угоди між Україною та рф щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою, вчиненої в Москві 27.02.1998, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів