Україна розірвала угоду про засекречену лінію телефонного зв’язку з Москвою

Уряд України припинив дію угоди про засекречений канал зв’язку з рф, фото: «Клуб поезії»

https://racurs.ua/ua/n198819-ukrayina-rozirvala-ugodu-pro-zasekrechenu-liniu-telefonnogo-zv-yazku-z-moskvou.html

Ракурс

Кабмін на своєму засіданні сьогодні, 30 серпня, припинив дію укладеної у 1998 році угоди між Україною та рф щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.