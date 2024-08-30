Україна розірвала угоду про засекречену лінію телефонного зв’язку з Москвою

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Уряд України припинив дію угоди про засекречений канал зв’язку з рф, фото: «Клуб поезії»
Україна розірвала угоду про засекречену лінію телефонного зв’язку з Москвоюhttps://racurs.ua/ua/n198819-ukrayina-rozirvala-ugodu-pro-zasekrechenu-liniu-telefonnogo-zv-yazku-z-moskvou.htmlРакурс
Кабмін на своєму засіданні сьогодні, 30 серпня, припинив дію укладеної у 1998 році угоди між Україною та рф щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою, вчиненої в Москві 27.02.1998, — зазначив він.
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