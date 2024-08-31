Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото:

https://racurs.ua/n198824-stoltenberg-vpervye-prokommentiroval-operaciu-ukrainy-v-kurskoy-oblasti-rf.html

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Військову операцію України у Курській області росії прокоментувало керівництво НАТО.

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Вторгнення України в Курську область є законним і підпадає під право Києва на самооборону. І це право не закінчується на кордоні. Про це генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю німецькому тижневику Welt am Sonntag, передає Reuters.

Україна має право на самооборону. І згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні, — наголосив він.

Генсек додав, що НАТО не було заздалегідь поінформовано про плани України і не відігравало в них жодної ролі у цій операції.

Столтенберг відзначив, що Україна ризикує, наступаючи на територію країни-агресора, але Київ має сам вирішувати, як вести свою військову кампанію.

За його словами, президент Володимир Зеленський ясно дав зрозуміти, що операція спрямована на створення буферної зони для запобігання подальшим російським атакам через кордон.

Нагадаємо, телеканал CNN інформував, що зухвале вторгнення України до російської Курської області стало тріумфом її військової розвідки та тактичної маневреності, а також сигналом, що, незважаючи на перевагу в живій силі та бронетехніці, російська армія має безліч вразливих місць.

Джерело: Reuters