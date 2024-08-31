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Танцы на столах во время войны - в Ровно онкологи развлекались в ресторане
Танцы на столах во время войны — в Ровно онкологи развлекались в ресторане (ВИДЕО)https://racurs.ua/n198834-tancy-na-stolah-vo-vremya-voyny-v-rovno-onkologi-razvlekalis-v-restorane-video.htmlРакурс
Працівники онкоцентру танцювали на столах під час наукової конференції у Рівному
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Це сталося 21 серпня під час зборів радіаційних онкологів. Але обговорення серйозних питань змінились на танці.
Ситуацію прокоментував голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Танці на столах під час війни — неприпустимі. Мене, як і багатьох, обурило відео, що днями з’явилося у мережі. На ньому розважальна вечірка за участю представників обласного протипухлинного центру.
Обговорив цю ситуацію з головою обласної ради Андрієм Караушем. Дійшли спільної думки: така негідна поведінка вимагає відповідних кадрових рішень. І вони вже незабаром будуть".
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