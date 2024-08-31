Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Танцы на столах во время войны - в Ровно онкологи развлекались в ресторане

Танцы на столах во время войны — в Ровно онкологи развлекались в ресторане (ВИДЕО)

31 авг 2024, 15:23
999

Працівники онкоцентру танцювали на столах під час наукової конференції у Рівному


.

Це сталося 21 серпня під час зборів радіаційних онкологів. Але обговорення серйозних питань змінились на танці.

Ситуацію прокоментував голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Танці на столах під час війни — неприпустимі. Мене, як і багатьох, обурило відео, що днями з’явилося у мережі. На ньому розважальна вечірка за участю представників обласного протипухлинного центру.

Обговорив цю ситуацію з головою обласної ради Андрієм Караушем. Дійшли спільної думки: така негідна поведінка вимагає відповідних кадрових рішень. І вони вже незабаром будуть".

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров