Працівники онкоцентру танцювали на столах під час наукової конференції у Рівному

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Це сталося 21 серпня під час зборів радіаційних онкологів. Але обговорення серйозних питань змінились на танці.

Ситуацію прокоментував голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Танці на столах під час війни — неприпустимі. Мене, як і багатьох, обурило відео, що днями з’явилося у мережі. На ньому розважальна вечірка за участю представників обласного протипухлинного центру.

Обговорив цю ситуацію з головою обласної ради Андрієм Караушем. Дійшли спільної думки: така негідна поведінка вимагає відповідних кадрових рішень. І вони вже незабаром будуть".