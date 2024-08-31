Ракурсhttps://racurs.ua/
Танці на столах під час війни
Танці на столах під час війни — у Рівному онкологи розважалися у ресторані (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198834-tanci-na-stolah-pid-chas-viyny-u-rivnomu-onkology-rozvajalysya-u-restorani-video.htmlРакурс
Працівники онкоцентру танцювали на столах під час наукової конференції у Рівному
.
Це сталося 21 серпня під час зборів радіаційних онкологів. Але обговорення серйозних питань змінились на танці.
Ситуацію прокоментував голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Танці на столах під час війни — неприпустимі. Мене, як і багатьох, обурило відео, що днями з’явилося у мережі. На ньому розважальна вечірка за участю представників обласного протипухлинного центру.
Обговорив цю ситуацію з головою обласної ради Андрієм Караушем. Дійшли спільної думки: така негідна поведінка вимагає відповідних кадрових рішень. І вони вже незабаром будуть".