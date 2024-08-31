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Ракурс
Танці на столах під час війни

Танці на столах під час війни — у Рівному онкологи розважалися у ресторані (ВІДЕО)

31 сер 2024, 15:23
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Працівники онкоцентру танцювали на столах під час наукової конференції у Рівному


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Це сталося 21 серпня під час зборів радіаційних онкологів. Але обговорення серйозних питань змінились на танці.

Ситуацію прокоментував голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Танці на столах під час війни — неприпустимі. Мене, як і багатьох, обурило відео, що днями з’явилося у мережі. На ньому розважальна вечірка за участю представників обласного протипухлинного центру.

Обговорив цю ситуацію з головою обласної ради Андрієм Караушем. Дійшли спільної думки: така негідна поведінка вимагає відповідних кадрових рішень. І вони вже незабаром будуть".

Джерело: Ракурс


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