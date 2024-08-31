Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На фронте погиб всемирно известный украинский кикбоксер Роман Головатюк

На фронте погиб всемирно известный украинский кикбоксер

31 авг 2024, 17:21
999

На фронті загинув всесвітньо відомий кікбоксер із Кам’янця-Подільського Роман Головатюк.


.

Він пішов у військо добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення, полишивши спортивну кар'єру.

Головатюк вважався одним з найкращих спортсменів у кікбоксингу WAKO.

У 22-річному віці він виборов медаль на Х Всесвітніх іграх у Польщі 2017 року. Після цього продовжив спортивну кар'єру: ЗМС з кікбоксингу WAKO, фіналіст Всесвітніх ігор, чемпіон світу, багаторазовий володар Кубків світу та Європи, багаторазовий чемпіон України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров