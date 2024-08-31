На фронті загинув всесвітньо відомий український кікбоксер

https://racurs.ua/ua/n198840-na-fronti-zagynuv-vsesvitno-vidomyy-ukrayinskyy-kikbokser.html

Ракурс

На фронті загинув всесвітньо відомий кікбоксер із Кам’янця-Подільського Роман Головатюк.

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Він пішов у військо добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення, полишивши спортивну кар'єру.

Головатюк вважався одним з найкращих спортсменів у кікбоксингу WAKO.

У 22-річному віці він виборов медаль на Х Всесвітніх іграх у Польщі 2017 року. Після цього продовжив спортивну кар'єру: ЗМС з кікбоксингу WAKO, фіналіст Всесвітніх ігор, чемпіон світу, багаторазовий володар Кубків світу та Європи, багаторазовий чемпіон України.