Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Нидерланды передают Украине партию гусеничных амфибий Viking

Нидерланды передают Украине партию гусеничных амфибий Viking

31 авг 2024, 19:53
999

Нідерланди передають Україні 28 гусеничних машин Viking.


.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Україна відчайдушно потребує нашої допомоги у боротьбі з російським агресором. Наша підтримка України продовжує тримати росію на відстані, — заявив Брекельманс.

Viking — це броньовані амфібійні машини вагою близько 11 тонн, які пересуваються зі швидкістю 65 км/год на суші та до 5 км/год на воді.

Viking Bandvagn S10 складаються з двох частин, з'єднаних одна з одною. Машини можуть пересуватися по воді зі швидкістю пішохода. На озброєнні Нідерландів вони перебувають з 2021 року. Зараз країна вирішила замінити їх на сучасніші.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров