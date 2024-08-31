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Ракурс
Нідерланди передають Україні партію гусеничних амфібій Viking

Нідерланди передають Україні партію гусеничних амфібій Viking

31 сер 2024, 19:53
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Нідерланди передають Україні 28 гусеничних машин Viking.


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Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Україна відчайдушно потребує нашої допомоги у боротьбі з російським агресором. Наша підтримка України продовжує тримати росію на відстані, — заявив Брекельманс.

Viking — це броньовані амфібійні машини вагою близько 11 тонн, які пересуваються зі швидкістю 65 км/год на суші та до 5 км/год на воді.

Viking Bandvagn S10 складаються з двох частин, з'єднаних одна з одною. Машини можуть пересуватися по воді зі швидкістю пішохода. На озброєнні Нідерландів вони перебувають з 2021 року. Зараз країна вирішила замінити їх на сучасніші.

Джерело: Ракурс


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