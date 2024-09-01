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Последствия ударов дронами по россии, скриншот видео

Дроны атаковали две электростанции и НПЗ в рф (ВИДЕО)

1 сен 2024, 09:44
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У росії в ніч на сьогодні, 1 вересня, дрони атакували дві ГРЕС та НПЗ у Московській та Тверській областях.


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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російська влада традиційно заявила про нібито збиття усіх безпілотників, проте у соцмережах згодом з’явилися відео пожежі на Конаківській ГРЕС, а також московському НПЗ в адмінокрузі Капотня. До боротьби з пожежею на НПЗ залучені вертольоти.

Источник: Ракурс


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