Наслідки ударів дронами по росії, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n198852-drony-atakuvaly-dvi-elektrostanciyi-ta-npz-u-rf-video.html

Ракурс

У росії в ніч на сьогодні, 1 вересня, дрони атакували дві ГРЕС та НПЗ у Московській та Тверській областях.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російська влада традиційно заявила про нібито збиття усіх безпілотників, проте у соцмережах згодом з’явилися відео пожежі на Конаківській ГРЕС, а також московському НПЗ в адмінокрузі Капотня. До боротьби з пожежею на НПЗ залучені вертольоти.