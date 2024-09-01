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Саперы изъяли боевые части ракет во Львовской области, фото: ГСЧС

Боевую часть «Кинжала» изъяли саперы на Львовщине (ФОТО)

1 сен 2024, 12:50
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На Львівщині після нещодавнього наймасовішого обстрілу території України сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет «Кинджал» та «X-101».


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Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення, — вказано в повідомленні.

У ДСНС наголошують, що в разі виявлення будь-яких підозрілих предметів слід:

  • не наближатись до них;
  • не намагатись самостійно його перемістити чи розібрати;
  • негайно телефонувати за номером «101» або «102».

Сапери вилучили бойові частини ракет на Львівщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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