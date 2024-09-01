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Саперы изъяли боевые части ракет во Львовской области, фото: ГСЧС
Боевую часть «Кинжала» изъяли саперы на Львовщине (ФОТО)https://racurs.ua/n198858-boevuu-chast-kinjala-izyali-sapery-na-lvovschine-foto.htmlРакурс
На Львівщині після нещодавнього наймасовішого обстрілу території України сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет «Кинджал» та «X-101».
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Про це повідомила прес-служба ДСНС.
Швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення, — вказано в повідомленні.
У ДСНС наголошують, що в разі виявлення будь-яких підозрілих предметів слід:
- не наближатись до них;
- не намагатись самостійно його перемістити чи розібрати;
- негайно телефонувати за номером «101» або «102».
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