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Сапери вилучили бойові частини ракет на Львівщині, фото: ДСНС
Бойову частину «Кинджала» вилучили сапери на Львівщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198858-boyovu-chastynu-kyndjala-vyluchyly-sapery-na-lvivschyni-foto.htmlРакурс
На Львівщині після нещодавнього наймасовішого обстрілу території України сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет «Кинджал» та «X-101».
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Про це повідомила прес-служба ДСНС.
Швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення, — вказано в повідомленні.
У ДСНС наголошують, що в разі виявлення будь-яких підозрілих предметів слід:
- не наближатись до них;
- не намагатись самостійно його перемістити чи розібрати;
- негайно телефонувати за номером «101» або «102».
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