Сапери вилучили бойові частини ракет на Львівщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n198858-boyovu-chastynu-kyndjala-vyluchyly-sapery-na-lvivschyni-foto.html

Ракурс

На Львівщині після нещодавнього наймасовішого обстрілу території України сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет «Кинджал» та «X-101».

.

Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення, — вказано в повідомленні.

У ДСНС наголошують, що в разі виявлення будь-яких підозрілих предметів слід: