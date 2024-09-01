На Волыни женщина погибла в результате падения в колодец

83-летняя женщина погибла в результате падения в десятиметровый колодец, фото:

https://racurs.ua/n198860-na-volyni-jenschina-pogibla-v-rezultate-padeniya-v-kolodec.html

Ракурс

У Волинській області в селі Скриголове Луцького району 83-річна жінка загинула внаслідок падіння у десятиметрову криницю.

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Про це повідомляє видання «Волинь».

За попередньою інформацією, жінка старенька разом із донькою пішла до сусідки збирати сливи. Залишилася на подвір’ї, доки дочка пішла по них, а та через трохи часу біля криниці знайшла лише мамину палицю, — зазначає видання.

Тіло загиблої з десятиметрової глибини, близько 50 см якої становить вода, підняли на поверхню рятувальники. Вирішується питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (нещасний випадок).

Джерело: «Волинь»