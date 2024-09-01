На Волині жінка загинула внаслідок падіння у криницю

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83-річна жінка загинула внаслідок падіння у десятиметрову криницю, фото:
На Волині жінка загинула внаслідок падіння у криницюhttps://racurs.ua/ua/n198860-na-volyni-jinka-zagynula-vnaslidok-padinnya-u-krynycu.htmlРакурс
У Волинській області в селі Скриголове Луцького району 83-річна жінка загинула внаслідок падіння у десятиметрову криницю.
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Про це повідомляє видання «Волинь».
За попередньою інформацією, жінка старенька разом із донькою пішла до сусідки збирати сливи. Залишилася на подвір’ї, доки дочка пішла по них, а та через трохи часу біля криниці знайшла лише мамину палицю, — зазначає видання.
Тіло загиблої з десятиметрової глибини, близько 50 см якої становить вода, підняли на поверхню рятувальники. Вирішується питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (нещасний випадок).
Джерело: «Волинь»
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