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Порятунок жінки на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

На Дніпропетровщині надзвичайники врятували жінку, яка впала у колодязь (ФОТО)

26 кві 2024, 12:39
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У Дніпропетровській області надзвичайники врятували жінку 2002 року народження, яка впала у колодязь. Подія сталася на території приватного домоволодіння у селищі Кринички Кам’янського району.


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Про це сьогодні, 26 квітня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Надзвичайники спустилися вниз, на глибину близько 20 метрів. Використовуючи рятувальну мотузку, жінку підняли на поверхню, — вказано в повідомленні.

Врятовану жінку госпіталізували до лікарні.

Порятунок жінки на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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