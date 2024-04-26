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Ракурс
Спасение женщины на Днепропетровщине, фото: ГСЧС

На Днепропетровщине чрезвычайники спасли упавшую в колодец женщину (ФОТО)

26 апр 2024, 12:39
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У Дніпропетровській області надзвичайники врятували жінку 2002 року народження, яка впала у колодязь. Подія сталася на території приватного домоволодіння у селищі Кринички Кам’янського району.


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Про це сьогодні, 26 квітня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Надзвичайники спустилися вниз, на глибину близько 20 метрів. Використовуючи рятувальну мотузку, жінку підняли на поверхню, — вказано в повідомленні.

Врятовану жінку госпіталізували до лікарні.

Порятунок жінки на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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