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Спасение женщины на Днепропетровщине, фото: ГСЧС
На Днепропетровщине чрезвычайники спасли упавшую в колодец женщину (ФОТО)https://racurs.ua/n194738-na-dnepropetrovschine-chrezvychayniki-spasli-upavshuu-v-kolodec-jenschinu-foto.htmlРакурс
У Дніпропетровській області надзвичайники врятували жінку 2002 року народження, яка впала у колодязь. Подія сталася на території приватного домоволодіння у селищі Кринички Кам’янського району.
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Про це сьогодні, 26 квітня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Надзвичайники спустилися вниз, на глибину близько 20 метрів. Використовуючи рятувальну мотузку, жінку підняли на поверхню, — вказано в повідомленні.
Врятовану жінку госпіталізували до лікарні.