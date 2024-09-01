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Ракурс
Россияне 1 сентября совершили очередной обстрел Харькова, фото: Wikimapia

10 ударов по Харькову нанесли рашисты — шесть раненых

1 сен 2024, 14:05
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Російські загарбники сьогодні, 1 вересня, вдень завдали близько десяти ударів по Харкову. Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо про шістьох поранених, серед них шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес.

Серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів — торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки, — повідомив Синєгубов

Источник: Ракурс


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