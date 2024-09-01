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Россияне 1 сентября совершили очередной обстрел Харькова, фото: Wikimapia
10 ударов по Харькову нанесли рашисты — шесть раненыхhttps://racurs.ua/n198861-10-udarov-po-harkovu-nanesli-rashisty-shest-ranenyh.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 вересня, вдень завдали близько десяти ударів по Харкову. Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наразі відомо про шістьох поранених, серед них шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес.
Серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів — торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки, — повідомив Синєгубов
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