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Росіяни 1 вересня здійснили черговий обстріл Харкова, фото: Wikimapia
10 ударів по Харкову завдали рашисти — шестеро пораненихhttps://racurs.ua/ua/n198861-10-udariv-po-harkovu-zavdaly-rashysty-shestero-poranenyh.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 вересня, вдень завдали близько десяти ударів по Харкову. Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наразі відомо про шістьох поранених, серед них шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес.
Серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів — торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки, — повідомив Синєгубов