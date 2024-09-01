В Харькове уже 29 пострадавших в результате российских ракетных обстрелов

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Російські загарбники сьогодні, 1 вересня, здійснили ракетний обстріл Харкова.
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Ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ударів завдано по трьох локаціях:
- Харківському палаці спорту;
- торговельному центру у Салтівському район;
- поблизу Гідропарку у Київському районі.
Наразі відомо вже про 29 постраждалих. Загиблих немає, проте серед постраждалих двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані. Серед поранених — двоє медиків.
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