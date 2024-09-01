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Ракурс
Рашисты совершили очередной ракетный обстрел Харькова, фото: «Вікна»

В Харькове уже 29 пострадавших в результате российских ракетных обстрелов

1 сен 2024, 14:51
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Російські загарбники сьогодні, 1 вересня, здійснили ракетний обстріл Харкова.


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Ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ударів завдано по трьох локаціях:

  • Харківському палаці спорту;
  • торговельному центру у Салтівському район;
  • поблизу Гідропарку у Київському районі.

Наразі відомо вже про 29 постраждалих. Загиблих немає, проте серед постраждалих двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані. Серед поранених — двоє медиків.

Источник: Ракурс


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