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Ракурс
Рашисти здійснили черговий ракетний обстріл Харкова, фото: «Вікна»

У Харкові вже 29 постраждалих внаслідок російського ракетного обстрілу

1 вер 2024, 14:51
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Російські загарбники сьогодні, 1 вересня, здійснили ракетний обстріл Харкова.


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Ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ударів завдано по трьох локаціях:

  • Харківському палаці спорту;
  • торговельному центру у Салтівському район;
  • поблизу Гідропарку у Київському районі.

Наразі відомо вже про 29 постраждалих. Загиблих немає, проте серед постраждалих двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані. Серед поранених — двоє медиків.

Джерело: Ракурс


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