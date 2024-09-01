Последствия массированного удара по Харькову. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

https://racurs.ua/n198865-zelenskiy-pokazal-posledstviya-massirovannogo-udara-po-harkovu-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки сьогоднішній ударів по Харкову.

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Окупанти цілили по цивільній інфраструктурі, просто по місту. Залучено усі необхідні сили для рятувальної операції. Про це глава держави 1 вересня повідомив у Facebook.

І мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів — сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту, — наголосив президент.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував у Telegram, що кількість постраждалих у Харкові зросла до 41. Серед поранених — п’ятеро дітей.

Тим часом «Радіо Свобода» поінформувала, що одне з влучань у Харкові відбулося поруч із супермаркетом. На цьому місці горить газ. У поліції поінформували, що відбувся розрив магістрального газового трубопроводу. Газ перекрили, але в самій трубі він ще залишається.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Харкові пролунали близько 10 вибухів. До того в регіоні оголошували про загрозу балістики зі східного та північного напрямків. Ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру на декількох локаціях. Пошкоджені торговельний центр, відділення «Нової пошти» та палац спорту. Постраждали 29 осіб — серед них медики та діти.

Джерело: «Радіо Свобода»