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Ракурс
Последствия массированного удара по Харькову. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

Зеленский показал последствия массированного удара по Харькову (ВИДЕО)

1 сен 2024, 15:49
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Президент України Володимир Зеленський показав наслідки сьогоднішній ударів по Харкову.


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Окупанти цілили по цивільній інфраструктурі, просто по місту. Залучено усі необхідні сили для рятувальної операції. Про це глава держави 1 вересня повідомив у Facebook.

І мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів — сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту, — наголосив президент.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував у Telegram, що кількість постраждалих у Харкові зросла до 41. Серед поранених — п’ятеро дітей.

Тим часом «Радіо Свобода» поінформувала, що одне з влучань у Харкові відбулося поруч із супермаркетом. На цьому місці горить газ. У поліції поінформували, що відбувся розрив магістрального газового трубопроводу. Газ перекрили, але в самій трубі він ще залишається.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Харкові пролунали близько 10 вибухів. До того в регіоні оголошували про загрозу балістики зі східного та північного напрямків. Ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру на декількох локаціях. Пошкоджені торговельний центр, відділення «Нової пошти» та палац спорту. Постраждали 29 осіб — серед них медики та діти.

Джерело: «Радіо Свобода»

Источник: Ракурс


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