Оккупанты обстреляли Курахово из «Ураганов». Фото: Вадим Филашкин

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Російські війська обстріляли місто Курахове Донецької області.

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У неділю, 1 вересня, ворог вдарив по населеному пункту з реактивних систем залпового вогню «Ураган». Зафіксовані влучання по приватному сектору та багатоповерхівках у середмісті. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

В Офісі генпрокурора поінформували, що внаслідок влучання снарядів троє цивільних отримали травми, несумісні з життям, та загинули на місці. Ще одна людина померла у лікарні під час надання невідкладної медичної допомоги.

Також п’ятеро жінок та троє чоловіків дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. У них діагностували осколкові поранення. У місті пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, автомобілі.

Поліція заявила, що через російську атаку по Кураховому 11 людей поранені. Є люди у важкому стані.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 31 серпня російські війська обстріляли місто Часів Яр на Донеччині, внаслідок чого загинуло щонайменше п’ятеро людей. Ворожі снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку.