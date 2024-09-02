В Сумах количество пострадавших возросло до 18, среди них – 6 детей, повреждено восемь зданий

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У Сумах рятувальники ліквідовують наслідки російського ракетного удару, який стався увечері 1 вересня.

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За попередньою інформацією травмовано 18 людей, з них шестеро дітей.

Ворог атакував місто учора ввечері. Пошкоджено приміщення, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок, а також шість багатоквартирних житлових будинків.