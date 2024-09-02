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У Сумах кількість постраждалих зросла до 18, серед них – 6 дітей, пошкоджено вісім будівель
У Сумах кількість постраждалих зросла до 18, серед них — 6 дітей, пошкоджено вісім будівель (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198880-u-sumah-kilkist-postrajdalyh-zrosla-do-18-sered-nyh-6-ditey-poshkodjeno-visim-budivel-foto.htmlРакурс
У Сумах рятувальники ліквідовують наслідки російського ракетного удару, який стався увечері 1 вересня.
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За попередньою інформацією травмовано 18 людей, з них шестеро дітей.
Ворог атакував місто учора ввечері. Пошкоджено приміщення, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок, а також шість багатоквартирних житлових будинків.