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У Сумах кількість постраждалих зросла до 18, серед них – 6 дітей, пошкоджено вісім будівель

У Сумах кількість постраждалих зросла до 18, серед них — 6 дітей, пошкоджено вісім будівель (ФОТО, ВІДЕО)

2 вер 2024, 08:48
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У Сумах рятувальники ліквідовують наслідки російського ракетного удару, який стався увечері 1 вересня.


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За попередньою інформацією травмовано 18 людей, з них шестеро дітей.

Ворог атакував місто учора ввечері. Пошкоджено приміщення, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок, а також шість багатоквартирних житлових будинків.

Джерело: Ракурс


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