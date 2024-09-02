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В Украине продолжаются отключения электроэнергии

Одну-две очереди отключений будут применять 3 сентября — Укрэнерго

2 сен 2024, 18:55
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В Україні завтра, 3 вересня, застосовуватимуть одночасно одну чи дві черги відключень.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 00.00 — 6.00 — одна черга відключень;
  • 6.00 — 9.00 — дві черги відключень;
  • 9.00 — 16.00 — одна черга відключень;
  • 16.00 — 24.00 — дві черги відключень.

Увага! В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями «Укренерго» та вашого обленерго, — наголошують у компанії.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Источник: Ракурс


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