Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине продолжаются отключения электроэнергии
Одну-две очереди отключений будут применять 3 сентября — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n198905-odnu-dve-ocheredi-otklucheniy-budut-primenyat-3-sentyabrya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 3 вересня, застосовуватимуть одночасно одну чи дві черги відключень.
.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 00.00 — 6.00 — одна черга відключень;
- 6.00 — 9.00 — дві черги відключень;
- 9.00 — 16.00 — одна черга відключень;
- 16.00 — 24.00 — дві черги відключень.
Увага! В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями «Укренерго» та вашого обленерго, — наголошують у компанії.
Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
Загрузка...