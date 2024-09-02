В Україні тривають відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n198905-odnu-dvi-chergy-vidkluchen-zastosovuvatymut-3-veresnya-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 3 вересня, застосовуватимуть одночасно одну чи дві черги відключень.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

00.00 — 6.00 — одна черга відключень;

6.00 — 9.00 — дві черги відключень;

9.00 — 16.00 — одна черга відключень;

16.00 — 24.00 — дві черги відключень.

Увага! В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями «Укренерго» та вашого обленерго, — наголошують у компанії.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.