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Ракурс
В Україні тривають відключення електроенергії

Одну-дві черги відключень застосовуватимуть 3 вересня — Укренерго

2 вер 2024, 18:55
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В Україні завтра, 3 вересня, застосовуватимуть одночасно одну чи дві черги відключень.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 00.00 — 6.00 — одна черга відключень;
  • 6.00 — 9.00 — дві черги відключень;
  • 9.00 — 16.00 — одна черга відключень;
  • 16.00 — 24.00 — дві черги відключень.

Увага! В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями «Укренерго» та вашого обленерго, — наголошують у компанії.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Джерело: Ракурс


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