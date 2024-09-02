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Ракурс
Последствия российских обстрелов Харькова, фото: Олег Синегубов

Российский авиаудар повредил вуз в Харькове (ФОТО)

2 сен 2024, 20:13
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У Харкові російський авіаудар пошкодив один з вишів міста.


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Відповідні фото сьогодні, 2 вересня, у своєму Telegram-каналі опублікував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окрім території вишу, два російські КАБи влучили у гаражний кооператив, розташований біля житлових будинків у Київському районі. Там виникла пожежа.

У прес-службі ДСНС повідомляють, що в результаті ударів по цивільній інфраструктурі міста постраждали, за попередньою інформацією, 14 людей.

Горіли гаражі, автівки, складська будівля та трава на площі 1000 м кв, — зазначають у відомстві.

Наслідки російського обстрілу виша у Харкові, фото: Олег Синєгубов

Источник: Ракурс


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