Наслідки російського обстрілу виша у Харкові, фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n198907-rosiyskyy-aviaudar-poshkodyv-vysh-u-harkovi-foto.html

Ракурс

У Харкові російський авіаудар пошкодив один з вишів міста.

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Відповідні фото сьогодні, 2 вересня, у своєму Telegram-каналі опублікував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окрім території вишу, два російські КАБи влучили у гаражний кооператив, розташований біля житлових будинків у Київському районі. Там виникла пожежа.

У прес-службі ДСНС повідомляють, що в результаті ударів по цивільній інфраструктурі міста постраждали, за попередньою інформацією, 14 людей.