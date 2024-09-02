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Наслідки російського обстрілу виша у Харкові, фото: Олег Синєгубов
Російський авіаудар пошкодив виш у Харкові (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198907-rosiyskyy-aviaudar-poshkodyv-vysh-u-harkovi-foto.htmlРакурс
У Харкові російський авіаудар пошкодив один з вишів міста.
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Відповідні фото сьогодні, 2 вересня, у своєму Telegram-каналі опублікував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окрім території вишу, два російські КАБи влучили у гаражний кооператив, розташований біля житлових будинків у Київському районі. Там виникла пожежа.
У прес-службі ДСНС повідомляють, що в результаті ударів по цивільній інфраструктурі міста постраждали, за попередньою інформацією, 14 людей.
Горіли гаражі, автівки, складська будівля та трава на площі 1000 м кв, — зазначають у відомстві.