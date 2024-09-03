После российского удара по Полтаве президент Латвии призвал упразднить все ограничения на применение Украиной западного оружия

https://racurs.ua/n198938-posle-rossiyskogo-udara-po-poltave-prezident-latvii-prizval-uprazdnit-vse-ogranicheniya.html

Ракурс

Після російського удару по Полтаві президент Латвії закликав скасувати усі обмеження на застосування Україною західної зброї.

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Таку заяву Едгарс Рінкевичс опублікував у соцмережі X.

Він зазначив, що дозвіл на далекобійні удари не означатиме ескалацію, а натомість допоможе зберегти життя цивільного населення.

Обмеження для України на застосування усієї зброї проти росії мають бути скасовані. Це не про ескалацію, а про життя невинних людей, — наголосив він.

Russia killed 41 people and injured 180 in a deadly strike in Poltava. One more time: restrictions imposed on Ukraine to use all weapons against Russia must be lifted. This is not about escalation, this is about the survival of innocent people. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 3, 2024

У Полтаві снаом на 18.00 3 вересня було вже 49 загиблих від російського удару. Постраждалих — 219. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Зранку російські війська вдарили балістичними ракетами по Полтавському інституту звʼязку та лікарні поруч. Люди не встигли перейти в укриття — багато з них опинилися під завалами.