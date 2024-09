Після російського удару по Полтаві президент Латвії закликав скасувати усі обмеження на застосування Україною західної зброї.

Таку заяву Едгарс Рінкевичс опублікував у соцмережі X.

Він зазначив, що дозвіл на далекобійні удари не означатиме ескалацію, а натомість допоможе зберегти життя цивільного населення.

Russia killed 41 people and injured 180 in a deadly strike in Poltava. One more time: restrictions imposed on Ukraine to use all weapons against Russia must be lifted. This is not about escalation, this is about the survival of innocent people.