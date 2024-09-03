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Після російського удару по Полтаві президент Латвії закликав скасувати усі обмеження на застосування Україною західної зброї
Після російського удару по Полтаві президент Латвії закликав скасувати усі обмеження на застосування Україною західної зброїhttps://racurs.ua/ua/n198938-pislya-rosiyskogo-udaru-po-poltavi-prezydent-latviyi-zaklykav-skasuvaty-usi-obmejennya.htmlРакурс
Після російського удару по Полтаві президент Латвії закликав скасувати усі обмеження на застосування Україною західної зброї.
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Таку заяву Едгарс Рінкевичс опублікував у соцмережі X.
Він зазначив, що дозвіл на далекобійні удари не означатиме ескалацію, а натомість допоможе зберегти життя цивільного населення.
Обмеження для України на застосування усієї зброї проти росії мають бути скасовані. Це не про ескалацію, а про життя невинних людей, — наголосив він.
Russia killed 41 people and injured 180 in a deadly strike in Poltava. One more time: restrictions imposed on Ukraine to use all weapons against Russia must be lifted. This is not about escalation, this is about the survival of innocent people.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 3, 2024
У Полтаві снаом на 18.00 3 вересня було вже 49 загиблих від російського удару. Постраждалих — 219. Рятувальники продовжують розбирати завали.
Зранку російські війська вдарили балістичними ракетами по Полтавському інституту звʼязку та лікарні поруч. Люди не встигли перейти в укриття — багато з них опинилися під завалами.