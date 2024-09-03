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Ракурс
Після російського удару по Полтаві президент Латвії закликав скасувати усі обмеження на застосування Україною західної зброї

Після російського удару по Полтаві президент Латвії закликав скасувати усі обмеження на застосування Україною західної зброї

3 вер 2024, 18:14
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Після російського удару по Полтаві президент Латвії закликав скасувати усі обмеження на застосування Україною західної зброї.


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Таку заяву Едгарс Рінкевичс опублікував у соцмережі X.

Він зазначив, що дозвіл на далекобійні удари не означатиме ескалацію, а натомість допоможе зберегти життя цивільного населення.

Обмеження для України на застосування усієї зброї проти росії мають бути скасовані. Це не про ескалацію, а про життя невинних людей, — наголосив він.

У Полтаві снаом на 18.00 3 вересня було вже 49 загиблих від російського удару. Постраждалих — 219. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Зранку російські війська вдарили балістичними ракетами по Полтавському інституту звʼязку та лікарні поруч. Люди не встигли перейти в укриття — багато з них опинилися під завалами.

Джерело: Ракурс


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