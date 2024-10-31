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Ракурс
Харків, Одеса та Полтава опинилися під атакою російських ракет та КАБів

Харків, Одеса та Полтава опинилися під атакою російських ракет, дронів та КАБів

31 жов 2024, 22:45
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Російські війскові злочинці увечері 31 жовтня кілька разів атакували Полтавську громаду.


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В ОВА розповіли, що ворожі безпілотники завдали ударів по цивільній інфраструктурі. У результаті пошкоджено три житлових будинки та господарчу споруду. Врятовано двох людей. Рятувальники дістали їх з палаючого будинку. На щастя, обійшлося без загиблих.

На Харківщині один із КАБів влучив у цивільне підприємство в Дергачах. Троє людей отримали гострі реакції на стрес. Ще одне влучання КАБа фіксують на околицях міста Харків, без постраждалих, повідомляє ОВА.

В Одесі місцеві пабліки повідомляють, що увечері 31 жовтня російськи терористи вдарили по житлових кварталах міста касетним боєприпасом — для масового ураження цивільних.

Джерело: Ракурс


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