Харків, Одеса та Полтава опинилися під атакою російських ракет та КАБів

https://racurs.ua/ua/n200788-harkiv-odesa-ta-poltava-opynylysya-pid-atakou-rosiyskyh-raket-droniv-ta-kabiv.html

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Російські війскові злочинці увечері 31 жовтня кілька разів атакували Полтавську громаду.

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В ОВА розповіли, що ворожі безпілотники завдали ударів по цивільній інфраструктурі. У результаті пошкоджено три житлових будинки та господарчу споруду. Врятовано двох людей. Рятувальники дістали їх з палаючого будинку. На щастя, обійшлося без загиблих.

На Харківщині один із КАБів влучив у цивільне підприємство в Дергачах. Троє людей отримали гострі реакції на стрес. Ще одне влучання КАБа фіксують на околицях міста Харків, без постраждалих, повідомляє ОВА.

В Одесі місцеві пабліки повідомляють, що увечері 31 жовтня російськи терористи вдарили по житлових кварталах міста касетним боєприпасом — для масового ураження цивільних.