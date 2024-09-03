Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В больницу Львова привезли посылку с противотанковыми минами

В больницу Львова привезли посылку с противотанковыми минами (ФОТО)

3 сен 2024, 20:31
999

В лікарні Святого Луки у Львові 3 вересня виявили посилку з протитанковими мінами. Небезпечний вантаж виявили уввечері, пише «Суспільне».


.

Фото - пресслужба Львівської міської ради

За словами головного лікаря Василя Трунквальтера, з лікарні евакуювали 360 пацієнтів.

Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Першого медоб'єднання Львова Христина Каспшишак.

МІський голова Андрій Садовий написав, що в лікарні Святого Луки виявили посилку з підозрілими предметами схожими на протитанкові міни.

Зараз на місці працюють вибухотехніки та всі відповідні служби. Персонал та пацієнти в безпеці.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров