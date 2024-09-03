В лікарні Святого Луки виявили посилку з підозрілими предметами схожими на протитанкові міни

https://racurs.ua/ua/n198944-u-likarnu-lvova-pryvezly-posylku-z-protytankovymy-minamy.html

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В лікарні Святого Луки у Львові 3 вересня виявили посилку з протитанковими мінами. Небезпечний вантаж виявили уввечері, пише «Суспільне».

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За словами головного лікаря Василя Трунквальтера, з лікарні евакуювали 360 пацієнтів.

Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Першого медоб'єднання Львова Христина Каспшишак.

МІський голова Андрій Садовий написав, що в лікарні Святого Луки виявили посилку з підозрілими предметами схожими на протитанкові міни.

Зараз на місці працюють вибухотехніки та всі відповідні служби. Персонал та пацієнти в безпеці.