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Ракурс
В лікарні Святого Луки виявили посилку з підозрілими предметами схожими на протитанкові міни

У лікарню Львова привезли посилку з протитанковими мінами (ФОТО)

3 вер 2024, 20:31
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В лікарні Святого Луки у Львові 3 вересня виявили посилку з протитанковими мінами. Небезпечний вантаж виявили уввечері, пише «Суспільне».


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Фото - пресслужба Львівської міської ради

За словами головного лікаря Василя Трунквальтера, з лікарні евакуювали 360 пацієнтів.

Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Першого медоб'єднання Львова Христина Каспшишак.

МІський голова Андрій Садовий написав, що в лікарні Святого Луки виявили посилку з підозрілими предметами схожими на протитанкові міни.

Зараз на місці працюють вибухотехніки та всі відповідні служби. Персонал та пацієнти в безпеці.

Джерело: Ракурс


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