Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В отставку уходит вице-премьер по евроинтеграции Стефанишина

В отставку уходит вице-премьер по евроинтеграции Стефанишина

3 сен 2024, 21:15
999

Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку


.

Її заяву, як і решту заяв міністрів, буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань, повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Раніше «Ракурс» писав, що Кілька міністрів подали до Верховної Ради заяву про відставку. Зокрема, йдеться про:

  • міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.
  • міністра юстиції України Малюськи Д. Л.
  • міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р. О.
  • голову Фонду держмайна України Коваля В. С.

У «Слузі народу» пообіцяли перетрусити 50% штату Кабміну до кінця цього тижня.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров