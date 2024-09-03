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В отставку уходит вице-премьер по евроинтеграции Стефанишина
В отставку уходит вице-премьер по евроинтеграции Стефанишинаhttps://racurs.ua/n198946-v-otstavku-uhodit-vice-premer-po-evrointegracii-stefanishina.htmlРакурс
Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку
.
Її заяву, як і решту заяв міністрів, буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань, повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Раніше «Ракурс» писав, що Кілька міністрів подали до Верховної Ради заяву про відставку. Зокрема, йдеться про:
- міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.
- міністра юстиції України Малюськи Д. Л.
- міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р. О.
- голову Фонду держмайна України Коваля В. С.
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