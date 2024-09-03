У відставку йде віце-прем'єрка з євроінтеграції Стефанішина

https://racurs.ua/ua/n198946-u-vidstavku-ide-vice-premierka-z-ievrointegraciyi-stefanishyna.html

Ракурс

Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку

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Її заяву, як і решту заяв міністрів, буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань, повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Раніше «Ракурс» писав, що Кілька міністрів подали до Верховної Ради заяву про відставку. Зокрема, йдеться про:

міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.

міністра юстиції України Малюськи Д. Л.

міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р. О.

голову Фонду держмайна України Коваля В. С.

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