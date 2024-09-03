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Ракурс
У відставку йде віце-прем'єрка з євроінтеграції Стефанішина

У відставку йде віце-прем'єрка з євроінтеграції Стефанішина

3 вер 2024, 21:15
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Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку


.

Її заяву, як і решту заяв міністрів, буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань, повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Раніше «Ракурс» писав, що Кілька міністрів подали до Верховної Ради заяву про відставку. Зокрема, йдеться про:

  • міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.
  • міністра юстиції України Малюськи Д. Л.
  • міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р. О.
  • голову Фонду держмайна України Коваля В. С.

У «Слузі народу» пообіцяли перетрусити 50% штату Кабміну до кінця цього тижня.

Джерело: Ракурс


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