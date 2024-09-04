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Ракурс
Садовый опубликовал список погибших во Львове в результате российской атаки

Садовый опубликовал список погибших во Львове в результате российской атаки

4 сен 2024, 14:14
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Міський голова Андрій Садовий опублікував список загиблих у Львові внаслідок російської атаки.


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Намолодшій жертві нацистів з росії — 7 років, найстаршій — 55 років.

Під час обстрілу загинули:

  • Базилевич Емілія — 7 років;
  • Базилевич Дарина — 18 років;
  • Базилевич Ярина — 21 рік;
  • Базилевич Євгенія — 43 роки;
  • Демидова Ірина — 52 роки;
  • Погорецький Олександр — 54 роки;
  • Арабський Юрій — 55 років.

Про порядок похоронів і прощання із загиблими у Львівській міській раді повідомлять згодом.

У Львові 5 вересня оголосили день жалоби.

Источник: Ракурс


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