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Садовый опубликовал список погибших во Львове в результате российской атаки
Садовый опубликовал список погибших во Львове в результате российской атакиhttps://racurs.ua/n198968-sadovyy-opublikoval-spisok-pogibshih-vo-lvove-v-rezultate-rossiyskoy-ataki.htmlРакурс
Міський голова Андрій Садовий опублікував список загиблих у Львові внаслідок російської атаки.
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Намолодшій жертві нацистів з росії — 7 років, найстаршій — 55 років.
Під час обстрілу загинули:
- Базилевич Емілія — 7 років;
- Базилевич Дарина — 18 років;
- Базилевич Ярина — 21 рік;
- Базилевич Євгенія — 43 роки;
- Демидова Ірина — 52 роки;
- Погорецький Олександр — 54 роки;
- Арабський Юрій — 55 років.
Про порядок похоронів і прощання із загиблими у Львівській міській раді повідомлять згодом.
У Львові 5 вересня оголосили день жалоби.
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