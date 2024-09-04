Садовий опублікував список загиблих у Львові внаслідок російської атаки

https://racurs.ua/ua/n198968-sadovyy-opublikuvav-spysok-zagyblyh-u-lvovi-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky.html

Ракурс

Міський голова Андрій Садовий опублікував список загиблих у Львові внаслідок російської атаки.

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Намолодшій жертві нацистів з росії — 7 років, найстаршій — 55 років.

Під час обстрілу загинули:

Базилевич Емілія — 7 років;

Базилевич Дарина — 18 років;

Базилевич Ярина — 21 рік;

Базилевич Євгенія — 43 роки;

Демидова Ірина — 52 роки;

Погорецький Олександр — 54 роки;

Арабський Юрій — 55 років.

Про порядок похоронів і прощання із загиблими у Львівській міській раді повідомлять згодом.

У Львові 5 вересня оголосили день жалоби.