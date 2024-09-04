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Садовий опублікував список загиблих у Львові внаслідок російської атаки
Садовий опублікував список загиблих у Львові внаслідок російської атакиhttps://racurs.ua/ua/n198968-sadovyy-opublikuvav-spysok-zagyblyh-u-lvovi-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky.htmlРакурс
Міський голова Андрій Садовий опублікував список загиблих у Львові внаслідок російської атаки.
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Намолодшій жертві нацистів з росії — 7 років, найстаршій — 55 років.
Під час обстрілу загинули:
- Базилевич Емілія — 7 років;
- Базилевич Дарина — 18 років;
- Базилевич Ярина — 21 рік;
- Базилевич Євгенія — 43 роки;
- Демидова Ірина — 52 роки;
- Погорецький Олександр — 54 роки;
- Арабський Юрій — 55 років.
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