Украина завоевала «золото» и два «серебра» на Паралимпиаде-2024

Украина завоевала «золото» и два «серебра» на Паралимпиаде. Фото:

https://racurs.ua/n198979-ukraina-zavoevala-zoloto-i-dva-serebra-na-paralimpiade-2024.html

Ракурс

Україна здобула золоті та срібні медалі на Паралімпійських іграх 2024 року.

.

Плавці Ярослав Денисенко та Максим Веракса вибороли нагороди на дистанції 100 м вільним стилем у класі S12. Денисенко став чемпіоном завдяки ривку на завершальному з двох басейнів. Це його перше паралімпійське «золото» в кар'єрі. Про це 4 вересня повідомило «Суспільне Спорт».

Веракса поступився співвітчизнику всього на 0.53 секунди, але здобув срібну медаль.

Українська плавчиня Анна Стеценко теж здобула «срібло» у дистанції 100 м вільним стилем у класі S12. Загалом ця спортсменка на цій Паралімпіаді здобула вже дві медалі, причому обидві впродовж одного змагального дня. «Бронзу» вона виборола на 400-метрівці вільним стилем.

На Паралімпіаді в Парижі Україна завоювала вже 10 золотих та 18 срібних медалей.

Нагадаємо, 2 вересня на Паралімпійських іграх у Парижі українська збірна здобула ще два «золота». Паралімпійськими чемпіонами стали Денис Остапченко та Ігор Цвєтов.

Джерело: «Суспільне Спорт»