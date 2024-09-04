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Україна здобула «золото» та два «срібла» на Паралімпіаді. Фото:

Україна здобула «золото» та два «срібла» на Паралімпіаді-2024

4 вер 2024, 19:49
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Україна здобула золоті та срібні медалі на Паралімпійських іграх 2024 року.


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Плавці Ярослав Денисенко та Максим Веракса вибороли нагороди на дистанції 100 м вільним стилем у класі S12. Денисенко став чемпіоном завдяки ривку на завершальному з двох басейнів. Це його перше паралімпійське «золото» в кар'єрі. Про це 4 вересня повідомило «Суспільне Спорт».

Веракса поступився співвітчизнику всього на 0.53 секунди, але здобув срібну медаль.

Українська плавчиня Анна Стеценко теж здобула «срібло» у дистанції 100 м вільним стилем у класі S12. Загалом ця спортсменка на цій Паралімпіаді здобула вже дві медалі, причому обидві впродовж одного змагального дня. «Бронзу» вона виборола на 400-метрівці вільним стилем.

На Паралімпіаді в Парижі Україна завоювала вже 10 золотих та 18 срібних медалей.

Нагадаємо, 2 вересня на Паралімпійських іграх у Парижі українська збірна здобула ще два «золота». Паралімпійськими чемпіонами стали Денис Остапченко та Ігор Цвєтов.

Джерело: «Суспільне Спорт»

Джерело: Ракурс


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