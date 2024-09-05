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Последствия российского удара по Полтаве, фото: ГСЧС
В Полтаве возросло количество погибших в результате российского удара (ФОТО)https://racurs.ua/n198989-v-poltave-vozroslo-kolichestvo-pogibshih-v-rezultate-rossiyskogo-udara-foto.htmlРакурс
У Полтаві до 54-х збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладу.
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Ще 297 людей постраждало. Про це сьогодні, 5 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової. Ймовірно, під завалами може перебувати ще до 5 осіб, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що вже розібрано та вивезено 1 тис. 760 тонн будівельного сміття.
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