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Ракурс
Последствия российского удара по Полтаве, фото: ГСЧС

В Полтаве возросло количество погибших в результате российского удара (ФОТО)

5 сен 2024, 09:56
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У Полтаві до 54-х збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладу.


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Ще 297 людей постраждало. Про це сьогодні, 5 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової. Ймовірно, під завалами може перебувати ще до 5 осіб, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що вже розібрано та вивезено 1 тис. 760 тонн будівельного сміття.

Наслідок російського удару по Полтаві, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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