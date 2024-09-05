Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідок російського удару по Полтаві, фото: ДСНС

У Полтаві зросла кількість загиблих внаслідок російського удару (ФОТО)

5 вер 2024, 09:56
999

У Полтаві до 54-х збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладу.


.

Ще 297 людей постраждало. Про це сьогодні, 5 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової. Ймовірно, під завалами може перебувати ще до 5 осіб, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що вже розібрано та вивезено 1 тис. 760 тонн будівельного сміття.

Наслідок російського удару по Полтаві, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів