Рада уволила Верещук и назначила преемника Кулебы

Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/n199000-rada-uvolila-vereschuk-i-naznachila-preemnika-kuleby.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 5 вересня, повторно розглянула та підтримала звільнення Ірини Верещук з посади віце-прем'єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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За відповідне рішення проголосували 255 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

У своєму Telegram-каналі Верщук вчора, 4 вересня, заявила, що президент України Володимир Зеленський сказав їй, що вона «йому потрібна в ОПУ».

Тому переходжу на посаду заступника Голови ОПУ, — зазначила Верещук.

Також Рада голосами 261 народного обранця звільнила Віталія Коваля з посади Голови Фонду державного майна України.

Крім того, Верховна Рада призначила наступника звільненого сьогодні міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Новим очільником МЗС став Андрій Сибіга. За відповідне рішення проголосували 258 депутатів.

Сибіга з 2016 по 2021 рік працював послом України у Туреччині. У травні 2021 року був призначений заступником керівника Офісу президента, де займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

У квітні 2024 року він став першим заступником міністра закордонних справ.